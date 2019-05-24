В Индии 15 человек погибли при пожаре в торговом центре

Пожар возник в торговом центре в индийском городе Сурат штата Гуджарат, по меньшей мере 15 человек погибли, несколько пострадали, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Пятнадцать человек погибли в пожаре, число погибших может вырасти", - заявил представитель городской полиции Сатиш Кумар Мишра.

Возгорание возникло на втором этаже комплекса Taxshila. По данным издания, на третьем и четвертом этажах находится центр обучения. На видео с места происшествия видно, как люди выпрыгивают из здания, чтобы спастись от огня. Борьбу с огнем ведут пожарные бригады. Начато расследование инцидента.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что переживает из-за происходящего в городе. "Мои мысли сейчас с семьями погибших. Пусть раненые быстро поправятся", - написал он в Twitter. Местные власти заявили, что родственникам погибших будет выделена финансовая помощь.

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