Оппонент президента Индонезии пытается оспорить результаты выборов

25 мая 2019 05:27 (UTC+04:00)

Бывший командующий сил спецназначения ВС Индонезии и оппонент выигравшего на выборах президента Прабово Субианто подал ходатайство в конституционный суд Индонезии, чтобы оспорить победу переизбранного Джоко Видодо, пишет газета Straits Times, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным газеты, Субианто подал ходатайство вместе с кандидатом в вице-президенты и бывшим заместителем губернатора Джакарты Сандиагой Уно.

"Этот путь, который мы выбрали, требовал индонезийский народ из-за его разочарования и обеспокоенности тем, как были проведены выборы", - заявил Уно перед подачей ходатайства.

Как сообщает газета, представитель суда Фаджар Лаксоно (Fajar Laksono) заявил, что судьи рассмотрят иск 14 июня и вынесут решение к 28 июня.

Беспорядки начались в столице Индонезии во вторник, сразу после объявления окончательных результатов всеобщих выборов. Сторонники проигравшего президентский сегмент выборов отставного генерала Прабово Субианто вышли на демонстрации, чтобы заявить о несогласии с опубликованными результатами. Они настаивали, что в день выборов и во время подсчета голосов были допущены многочисленные нарушения в пользу действующего президента Джоко

Видодо, который избирался на второй срок. Избирком объявил, что Виодо набрал 55,5% голосов, а Субианто - 45,5%.

В беспорядках погибли от ножевых и огнестрельных ранений восемь человек, травмы и ранения различной степени тяжести получили около 300 человек. Полиция Джакарты ведет расследование. По заявлениям властей, полицейские не были вооружены ни огнестрельным, ни холодным оружием.

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