Близ Канн столкнулись две яхты

26 мая 2019 14:46 (UTC+04:00)

Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека. Об инциденте, произошедшем в Средиземном море в субботу вечером, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По ее сведениям, столкновение произошло вскоре после завершения Международного каннского кинофестиваля, то есть примерно около 21:00 по местному времени. Одна из яхт стояла на якоре, другая, напротив, снялась с якоря и начала движение.

Погибший - член экипажа одного из судов. Это британец 29 лет. Его не удалось спасти, несмотря на то, что на место происшествия немедленно прибыли две группы спасателей.

Яхты находились в районе Леринских островов, расположенных в Средиземном море на расстоянии чуть больше километра от бухты Канн. Именно в этом месте во время кинофестиваля, между островами Сент-Маргарит, и становятся яхты богатейших людей планеты, прибывших в город в основном для участия в различных развлекательных мероприятиях, званых обедах и прочих раутах, которыми сопровождается фестиваль.

По сведениям газеты, обе яхты сильно пострадали. Они отбуксированы в порт Канн. Какого-либо загрязнения моря не отмечено.

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