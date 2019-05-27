В Малайзии умер последний в стране самец суматранского носорога

27 мая 2019 17:00 (UTC+04:00)

Последний самец суматранского носорога на территории Малайзии по имени Там умер в понедельник, сообщает местное издание New Straits Times со ссылкой на министра туризма, культуры и окружающей среды Датук Кристину Лью (Datuk Christina Liew), передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Сообщается, что Там умер около полудня по местному времени в заповеднике Табин на острове Калимантан. Как заявила министр, точная причина смерти станет известна после вскрытия, но, вероятно, это было связано со старостью носорога и множественными нарушениями работы внутренних органов.

"В последние недели (жизни Тама – ред.) была оказана всевозможная паллиативная помощь", - отметила министр.

По её словам, геном Тама был сохранен для обеспечения выживания вида суматранских носорогов в будущем, когда появятся соответствующие технологии.

Суматранские носороги являются самыми маленькими и самыми редкими из всех видов носорогов. Рог и другие части тела и органы этих животных активно использовались в народной медицине, что привело к риску их полного исчезновения.

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