Абэ заявил о "небывалой мощи" японо-американского союза

28 мая 2019 07:03 (UTC+04:00)

Модификация вертолетоносца "Кага", которая позволит превратить его в авианосец, послужит укреплению мира и стабильности в регионе, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на базе японских сил самообороны, осмотр которой он провел вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сам факт того, что лидеры двух стран вместе приветствуют военнослужащих обеих стран – событие, происходящее впервые в истории. Мы с президентом Трампом сделали так, что японо-американский союз достиг небывалой мощи. И то, что мы тут находимся вместе – свидетельство его крепости. Мы твердо выступаем за открытый и свободный Индийский и Тихий океаны. Вертолетоносец "Кага" в прошлом году был направлен на запад Тихого океана и в Индийский океан, где вел патрулирование в тесном сотрудничестве с американскими военными. Его модификация, которая позволит разместить на нем истребители короткого взлета и вертикальной посадки, послужит укреплению мира и стабильности нашей страны и региона", - сказал Абэ, выступая перед японскими и американскими военнослужащими.

Дональд Трамп и премьер-министр Японии утром во вторник прибыли на вертолетоносец "Кага" на базу японских сил самообороны Йокосука, трансляцию вела телекомпания NHK.

"Кага" - один из двух вертолетоносцев Японии, которые планируется переоборудовать под авианосцы. План подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" – "Кага" и собственно "Идзумо" для превращения их в авианосцы и размещения на них в общей сложности 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Всего Япония планирует закупить у США более 100 самолетов F-35 двух модификаций.

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