На дне Тихого океана нашли крыло и части двигателя разбившегося F-35A ВВС Японии

28 мая 2019 09:16 (UTC+04:00)

Японские военные спасатели обнаружили крыло и фрагмент двигателя многоцелевого боевого самолета пятого поколения F-35A ВВС страны, который 9 апреля упал в Тихий океан у побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Найденные обломки подняты на поверхность, они сильно пострадали, - приводит его слова агентство Kyodo. - Мы продолжим массированные поиски на дне, там еще имеются разбросанные фрагменты самолета".

Ранее в районе крушения была обнаружена часть черного ящика, однако в нем отсутствовал носитель памяти. Причины гибели новейшего самолета по-прежнему неизвестны.

F-35A пропал с экранов радаров во время тренировочного полета с базы ВВС Японии Мисава. Тело пилота не найдено. Погибший самолет был собран в Японии из поступивших из США компонентов на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries.

Это первый случай падения F-35A, поскольку такие истребители только начинают поступать в распоряжение армий различных стран. В прошлом году в США также разбился боевой самолет короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Япония планирует закупить в США 105 F-35 двух модификаций для оснащения своих ВВС и двух легких авианосцев.

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