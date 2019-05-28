Пхеньян осудил Сеул за планы покупки у США новейших зенитных корабельных ракет

28 мая 2019 09:33 (UTC+04:00)

Планы Южной Кореи приобрести у США зенитные корабельные ракеты для систем противовоздушной обороны являются прямым вызовом межкорейскому соглашению о сокращении военной напряженности. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии информационного портала КНДР Uriminzokkiri ("Вместе с нашей нацией"), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По мнению авторов статьи, намерение официального Сеула осуществить в ближайшее время поставки американских зенитных ракет на Корейский полуостров является "провокационным шагом поджигателей войны", который угрожает миру и стабильности в регионе.

"На самом деле, список будет бесконечным, если мы захотим перечислить все подлые действия южнокорейских военных, которые разрушают мирную атмосферу на Корейском полуострове и ведут к усилению напряженности", - отмечается в комментарии.

В мае Госдепартамент выдал разрешение на осуществление сделки по продаже Южной Корее зенитных ракет SM-2 класса "корабль - воздух" и сопутствующего оборудования к ним на сумму в $313,9 млн. О принятом решении американская администрация уведомила Конгресс США, который в течение 30 дней должен изучить этот военный контракт и одобрить или заблокировать поставку американских ракет на Корейский полуостров.

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