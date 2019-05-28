В Индии не менее 11 силовиков пострадали при нападении маоистов

28 мая 2019 10:42 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 сотрудников службы безопасности Индии получили ранения, попав в засаду к боевикам-маоистам в восточном штате Джаркханд, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно ее данным, инцидент произошел на рассвете в районе, где проводилась полицейская спецоперация. Боевики подорвали патрульную машину, после чего открыли по ней огонь из автоматов. Завязалась перестрелка, в ходе которой силовикам удалось оттеснить нападавших и в конце концов вынудить их отступить.

В настоящее время район, где было совершено нападение, оцеплен, спецназ совместно с военными ведет поиски террористов. Боевики-маоисты, которых в Индии называют "наксалитами", активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и регулярно совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей.

C 1960-х годов радикалы воюют против центрального правительства Индии, декларируя своей целью "освобождение крестьян от гнета капитализма".

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