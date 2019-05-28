СМИ сообщили о двадцати погибших в ДТП с микроавтобусом в Мали

28 мая 2019 22:19 (UTC+04:00)

Двадцать человек погибли, 13 пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Мали, сообщает местное агентство Agence de Presse du Mali со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что грузовик врезался в микроавтобус, который ехал навстречу. Авария произошла во вторник днём по местному времени в районе города Куликоро в юго-западной части Мали.

Министр транспорта и городской мобильности Ибрахима Абдул Ли и его коллега по безопасности и гражданской защите генерал Салиф Траоре прибыли на место происшествия для оценки ущерба.

Отмечается, что раненых доставили в больницу в столицу Мали Бамако.

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