Могерини назвала условия заключения соглашения между Сербией и Косово

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что заключение всеобъемлющего соглашения между Приштиной и Белградом еще возможно, но для этого необходим ряд условий, в том числе снятие косовскими властями пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я думаю, что лидеры и население желают двигаться вперед в сторону соглашения, которое нормализует полностью отношения. Однако, конечно, условия должны быть созданы для этого. В первую очередь я хочу отметить необходимость снятия или приостановки 100-процентных пошлин, которые были наложены правительством Косово на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, которые явно нарушают соглашения и не создают благоприятной среды для переговоров. Я по-прежнему уверена и надеюсь, что здравый смысл победит, и переговоры смогут скоро возобновиться", - сказала Могерини на пресс-конференции.

"Я, как обычно, не только постоянно нахожусь в контакте с обеими сторонами, но и всегда готова пригласить их сюда или куда угодно завтра утром, чтобы возобновить переговоры на самом высоком уровне, который возможен. Я убеждена, что соглашение возможно, но сначала должны быть приняты некоторые решения", - добавила она.

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