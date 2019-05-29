Могерини назвала условия заключения соглашения между Сербией и Косово

29 мая 2019 16:29 (UTC+04:00)

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что заключение всеобъемлющего соглашения между Приштиной и Белградом еще возможно, но для этого необходим ряд условий, в том числе снятие косовскими властями пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я думаю, что лидеры и население желают двигаться вперед в сторону соглашения, которое нормализует полностью отношения. Однако, конечно, условия должны быть созданы для этого. В первую очередь я хочу отметить необходимость снятия или приостановки 100-процентных пошлин, которые были наложены правительством Косово на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, которые явно нарушают соглашения и не создают благоприятной среды для переговоров. Я по-прежнему уверена и надеюсь, что здравый смысл победит, и переговоры смогут скоро возобновиться", - сказала Могерини на пресс-конференции.

"Я, как обычно, не только постоянно нахожусь в контакте с обеими сторонами, но и всегда готова пригласить их сюда или куда угодно завтра утром, чтобы возобновить переговоры на самом высоком уровне, который возможен. Я убеждена, что соглашение возможно, но сначала должны быть приняты некоторые решения", - добавила она.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕС не будет вести переговоры с Турцией по новым пунктам
Турция 17:12
В ЕК назвали условие дальнейших переговоров с Сербией о вступлении в ЕС
Европа 15:48
ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС
Европа 14:25
Азербайджанская компания определилась со сроками реализации дорожного проекта в Сербии
Бизнес 14:18
Меркель заявила, что на саммите ЕС будет выступать за назначение Вебера главой ЕК
Европа 28 мая 18:30
Президенты Узбекистана и Германии обсудили торгово-экономические вопросы
Бизнес 28 мая 17:07
Лента новостей
Япония уведомит КНДР о готовности премьер-министра Абэ встретиться с Ким Чен Ыном
Другие страны 17:54
Президент Ильхам Алиев наградил Магсуда Мамедова орденом «Шохрат»
Политика 17:53
Нидерландские ученые выявили ген, в два раза снижающий вероятность развития деменции
Другие страны 17:52
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на поставку регулирующих клапанов
Тендеры 17:46
В Буэнос-Айресе произошли столкновения между бастующими и полицией
Другие страны 17:44
Малайзия может принять участие в создании "умных городов" в Узбекистане
ИКТ 17:43
Производитель минеральной воды в Нахчыване наладит экспорт в страны СНГ
Бизнес 17:41
Система страхования вкладов населения Азербайджана нуждается в изменении
Бизнес 17:38
В Азербайджане пройдут пробные экзамены для желающих работать на госслужбе
Общество 17:38