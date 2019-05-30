У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6

30 мая 2019 13:58 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Землетрясение было зафиксировано в четверг в 09.03 по времени UTC (12.03 мск). Эпицентр толчков располагался в 27 километрах к юго-востоку от города Ла-Либертад. Очаг землетрясения залегал на глубине 65 километров.

Информация об угрозе цунами, жертвах и разрушениях не поступала.

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