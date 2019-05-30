Марсоход Curiosity натолкнулся на огромные залежи глины на Марсе

30 мая 2019 14:49 (UTC+04:00)

Четвертый ровер НАСА обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл пока самые крупные отложения марсианской глины, сформировавшиеся на дне древнего озера или реки. Их изучение поможет ученым раскрыть тайну исчезновения воды с Марса, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Подобные залежи глины – одна из главных причин, почему мы выбрали кратер Гейла и отказались от других вариантов посадки марсохода. Наши инструменты идеально приспособлены для раскрытия ее секретов", — отметил Скотт Гузевич (Scott Guzewich), один из участников научной команды Curiosity.

До недавнего времени ученым не было известно никаких достоверных следов существования воды на красной планете в прошлом или сегодня. В марте 2013 года марсоход Curiosity обнаружил первые следы существования воды в виде залежей глины, которые он нашел, пробурив на одной из своих первых стоянок камень под названием "Джон Кляйн".
Впоследствии ученые нашли много других залежей глины и прочих свидетельств того, что на Марсе была пресная, пригодная для жизни вода. Как сегодня считают планетологи, кратер Гейл, где сегодня находится марсоход, представляет собой гигантское пересохшее озеро, отложения со дна которого покрывают кратер и его центральную часть – гору Шарп.

Эти открытия, а также снимки с зондов "Марс-Одиссей" и MRO, указывающие на присутствие огромных залежей других осадочных пород из класса филлосиликатов, заставили ученых гадать, как могли возникнуть эти запасы глин. Жидкая вода, если она и присутствовала на Марсе, могла существовать на его поверхности крайне недолго, несколько сотен миллионов лет, и она, как показывают климатические модели, вряд ли могла породить столь большие количества глины.

Несколько недель назад Curiosity получил новые подтверждения того, что кратер Гейл и гору Шарп покрывают большие запасы глины, проводя раскопки на ее нижних склонах в местечке, которое планетологи назвали "Глен-Торридон" в честь одноименной гряды холмов на севере Шотландии.

Как отметил Гузевич, зонд MRO обнаружил здесь следы присутствия больших запасов глины еще до того, как четвертый ровер НАСА осуществил посадку на поверхность Марса, и ученые давно хотели проверить так ли это на самом деле.

Для этого марсоход задержался в этом уголке кратера Гейл почти на полтора месяца. Он потратил это время на то, чтобы пробурить сразу три дыры в почве этих холмов, забрать образцы грунта и проанализировать их при помощи лаборатории SAM, российского нейтронного спектрометра DAN, лазерной "пушки" CheMin и ряда других инструментов.

Предчувствия не обманули ученых – в недрах Глен-Торридон действительно скрывались большие запасы глины, но и при этом они сделали несколько интересных и неожиданных открытий. В частности, химический состав этих осадочных пород оказался достаточно необычным.

В них отсутствуют следы соединений железа, найденные в образцах с гряды Веры Рубин, расположенной на другом склоне горы Шарп, а рядом с глиной марсоход нашел необычно крупные запасы солей калия, происхождение которых пока остается загадкой для планетологов.

Во время этой длительной стоянки, марсоход занимался не только бурением и химическим анализом, но и успел сфотографировать облака, плывущие по небу Марса. Наблюдения за их движением помогли ученым определить их высоту и проследить за тем, как смена сезонов влияет на частоту их образования.

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