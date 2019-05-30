В Сальвадоре после сильного землетрясения произошли 16 повторных толчков

30 мая 2019 16:58 (UTC+04:00)

Министерство окружающей среды Сальвадора зафиксировало в течение 2,5 часов после сильного землетрясения 16 повторных толчков магнитудой от 3,4 до 4,9, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"К 6.00 зарегистрировано 16 повторений с магнитудой от 3,4 до 4.9", - отмечает министерство.
Часть из них зафиксирована в 40 километрах от пляжа Сунсаль, который расположен не так далеко от пляжа Мисата, где произошло первое землетрясение.

По данным сальвадорских сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 3.30 утра магнитудой 6,8 на глубине 48 километров и в 66 километрах от пляжа Мисата департамента Ла Либертад.

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