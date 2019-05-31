На границе Колумбии и Венесуэлы произошел взрыв

31 мая 2019 07:27 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 человек получили ранения при взрыве в городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, двое мужчин бросили гранату в районе международного моста Симона Боливара, соединяющего Кукуту с штатом Тачира. После этого они попытались скрыться на мотоцикле, но были вскоре задержаны полицией.

Все пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетние, были доставлены в больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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