Министр обороны Японии намерен посетить Китай впервые за 10 лет

2 июня 2019 06:35 (UTC+04:00)

Глава оборонного ведомства Японии Такэси Ивая планирует до конца года посетить Китай в рамках реализации договоренности об укреплении связей между странами, сообщила в воскресенье газета Yomiuri shimbun, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это будет первый визит министра обороны Японии в КНР с марта 2009 года. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Ивая в субботу провел переговоры со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ в Сингапуре, где проходит международная конференция по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог". Стороны обсудили вопрос создания механизма предотвращения случайных столкновений боевых кораблей и самолетов двух стран.

Самой горячей точкой такого рода считается район островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Они находятся под контролем Токио, однако Пекин считает их своими незаконно оккупированными территориями.

В ходе встречи Ивая выразил обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море. Министры договорились в этом году организовать визит делегации Сил самообороны Японии в Китай.

Потепление отношений между Пекином и Токио началось с октября прошлого года, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Пекин, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Был подтвержден курс на восстановление контактов в различных областях, в том числе по линии военных.

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