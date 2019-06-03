В Иране назвали торговую войну США и Китая международным вызовом

Торговая война США и Китая является международным вызовом, который может сказаться на мировом благосостоянии и привести к многомиллиардным потерям, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Торговая война Китая и США является одним из главных международных вызовов, последствия которого могут выйти за уровень двусторонних отношений этих стран", - сказал Мусави, отметив, что торговая война может сказаться на процветании и благополучии всего мира.



По его словам, опубликованным на сайте ведомства, подход США в отношении Китая Тегеран считает "своего рода экономическим терроризмом", заслуживающим осуждения.

Он также отметил, что позиция США привела к образованию торговой войны с Китаем, а статистика и аналитические исследования показывают, что снижение мирового ВВП из-за войны может составить 600 миллиардов долларов, что будет означать, в том числе, рост бедности и снижение стандартов уровня жизни.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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