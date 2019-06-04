Мэй подтвердила приверженность Великобритании иранской ядерной сделке

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что Лондон и Вашингтон продолжают придерживаться разных точек зрения по поводу иранской ядерной программы, однако заверила, что обе страны хотят добиться одной цели - чтобы у Тегерана не появилось ядерного оружия. Об этом она заявила на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который находится в Великобритании с государственным визитом, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Сегодня мы вновь обсудили важность совместного сотрудничества наших стран по решению проблемы дестабилизирующей деятельности Ирана и недопущения появления у Ирана ядерной бомбы. Хотя Великобритания продолжает придерживаться ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), очевидно, что мы хотим добиться одной и той же цели, важно, чтобы Иран выполнял свои обязательства и избегать эскалации, которая не находится ни в чьих интересах", - сказала Мэй.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД.

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