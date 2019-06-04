Мэй подтвердила приверженность Великобритании иранской ядерной сделке

4 июня 2019 17:40 (UTC+04:00)

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что Лондон и Вашингтон продолжают придерживаться разных точек зрения по поводу иранской ядерной программы, однако заверила, что обе страны хотят добиться одной цели - чтобы у Тегерана не появилось ядерного оружия. Об этом она заявила на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который находится в Великобритании с государственным визитом, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Сегодня мы вновь обсудили важность совместного сотрудничества наших стран по решению проблемы дестабилизирующей деятельности Ирана и недопущения появления у Ирана ядерной бомбы. Хотя Великобритания продолжает придерживаться ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), очевидно, что мы хотим добиться одной и той же цели, важно, чтобы Иран выполнял свои обязательства и избегать эскалации, которая не находится ни в чьих интересах", - сказала Мэй.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мэр Лондона назвал Трампа символом для крайне правых в Европе
Другие страны 17:21
Трамп провел телефонный разговор c Борисом Джонсоном
Другие страны 16:49
Аэропорты Тегерана приостановили полеты
Общество 16:18
Замминистра по делам Brexit отказался от борьбы за пост главы правительства Великобритании
Другие страны 15:47
В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы
Другие страны 15:28
Меркель назвала жизненно важным заключение торгового соглашения между ЕС и США
Другие страны 15:10
Лента новостей
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 17:44
Наблюдаемая в Азербайджане температура больше характерна для июля и августа - Умайра Тагиева
Общество 17:42
Москва-Баку. Интермузей - единственный профессиональный фестиваль (ФОТО)
Культура 17:34
Инвестиционный проект Казахстана и Китая переходит ко второму этапу реализации
Бизнес 17:25
Азербайджан будет поставлять шприцы в зарубежные страны
Бизнес 17:21
Мэр Лондона назвал Трампа символом для крайне правых в Европе
Другие страны 17:21
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан (ФОТО)
Экономика 17:17
Число новых инвестпроектов в Узбекистане превысило 700
Бизнес 17:10
Любовь, месть и убийство в Баку
Культура 17:02