ВВС Индии начали операцию по спуску тел погибших в Гималаях альпинистов

5 июня 2019 12:50 (UTC+04:00)

ВВС Индии приступили к операции по спуску тел восьми альпинистов, которые погибли на восточном пике гималайской горы Нандадеви, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Для возвращения останков к вершине Нандадеви направлен вертолет с военными альпинистами. Участники операции оценивают ее как "крайне рискованную" из-за тяжелых погодных условий и высоты предполагаемого местонахождения тел - более 7 тыс. м над уровнем моря.

В пропавшую команду альпинистов входили четыре подданных Великобритании, два гражданина США, а также гражданин Индии и Австралии. Они должны были вернутся в базовый лагерь 31 мая. Однако в срок группа не пришла, никакой связи с ней установить не удалось.

3 июня поисковые вертолеты обнаружили с воздуха пять тел, как полагают, пропавших спортсменов. Судьба еще троих неизвестна. Власти считают, что они тоже погибли. Возможно, их тела находятся рядом с другими.

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