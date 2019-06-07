В США заявили об отступлении Ирана в Персидском заливе

Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что Иран "немного отступил" в Персидском заливе после того, как американским силам удалось "обеспечить сдерживание" в регионе, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Находясь в Багдаде, Маккензи сказал журналистам, что перебазирование сил США в Персидском заливе "вынудило иранцев немного дать задний ход".

"Но я не уверен, что они отступают стратегически", - добавил он. По его словам, американцы демонстрируют достаточно сил в регионе, чтобы "обеспечить сдерживание" и "без необходимости" не провоцировать давнего противника.

При этом глава центрального командования подчеркнул, что слишком рано говорить о том, что угроза возможной атаки со стороны Ирана миновала. "На самом деле я не считаю, что угроза уменьшилась. Я считаю, что она очень реальна", - сказал он.

За последний месяц отношения между США и Ираном значительно обострились. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".

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