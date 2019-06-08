Министерская встреча G20 по торговле и цифровой экономике открылась в Цукубе

Министерская встреча стран "двадцатки" по вопросам торговли и цифровой экономики открылась в субботу в японском академическом городке Цукуба в соседней с Токио префектуре Ибараки. На фоне обостряющегося торгового противостояния между США и Китаем, вопросы свободной торговли обещают стать ключевыми в ходе двухдневной дискуссии, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как сообщили организаторы встречи, в сфере цифровой экономики планируется обсудить, в частности, вопросы, связанные с созданием правовых норм внедрения и применения технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта. В то же время ожидается, что вопросам, связанным со свободой торговлей, будет уделена значительная часть дискуссии, принимая во внимание продолжающееся торговое противостояние США и Китая и торгово-экономическую политику президента Дональда Трампа, основанную на создании торговых барьеров и введении пошлин.

Председательствуют на двухдневной встрече министр по административным делам и коммуникациям Японии Масатоси Исида и министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко. "Данные - это первоочередный источник инноваций. Новейшие цифровые технологии, такие как 5G и Интернет вещей, привели к мощнейшему увеличению объемов и разновидностей данных", - отметил Сэко на открытии заседания, подчеркнув, что "поддержание свободного потока этих данных между странами является абсолютно необходимым для всестороннего развития общества".

Российская сторона представлена главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым.

Примечательно, что в эти же часы на юго-западе Японии проходит заседание министров финансов и руководителей центробанков G20. Ожидается, что в центре внимании встречи в Фукуоке, на которой российскую сторону представляют глава Банка России Эльвира Набиуллина и замминистра финансов Сергей Сторчак, будет ситуация в мировой экономике и текущие торговые разногласия США и Китая. Также стороны обсудят ряд вопросов, связанных с усовершенствованием систем налогообложения и мерами, направленными на обеспечение устойчивого роста.

Япония впервые председательствует в "двадцатке". В течение года в различных городах страны пройдет ряд министерских встреч. Саммит лидеров G20 состоится 28 и 29 июня в Осаке. Как ожидается, его, в частности, посетят президент РФ Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп.

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