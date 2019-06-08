В результате взрыва в Пакистане погибли четверо военнослужащих

8 июня 2019 11:20 (UTC+04:00)

По меньшей мере четверо военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва бомбы в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Террористы подорвали автомобиль, перевозивший военнослужащих, с помощью самодельного взрывного устройства, - говорится в сообщении. - Три офицера и один солдат погибли, еще четверо солдат получили ранения". "За последний месяц в результате нападений в общей сложности было убито 10 сотрудников сил безопасности и 35 получили ранения", - отмечает армейская пресс-служба.

Ответственность за инцидент пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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