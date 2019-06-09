Президент Мексики положительно оценил достигнутое с США соглашение по миграции

Мексиканская делегация смогла достичь на переговорах в Вашингтоне хорошего соглашения с США по вопросам миграции. Такое мнение высказал в субботу президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение было хорошим, самое главное, что с понедельника [10 июня] не будут введены пошлины [на поставляемые в США мексиканские товары], - цитирует главу государства газета Milenio. - Люди довольны, удалось избежать тарифа, который, вне всякого сомнения, навредил бы нашей экономике". Согласно достигнутым 7 июня договоренностям, Мехико примет меры для пресечения нелегальной миграции в США, в том числе разместит военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе, а также будет бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

Президент США Дональд Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не предпримет решительные действия, чтобы пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков в США. После того, как представителям властей Мексики и США удалось договориться, Трамп сообщил, что введение таможенных пошлин на товары из латиноамериканской страны приостановлено на неопределенный срок.

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