В Нигерии более 40 человек погибли в результате атак боевиков

10 июня 2019 15:46 (UTC+04:00)

По меньшей мере 43 человека погибли в Нигерии в результате нескольких атак вооруженных группировок на сельских жителей на выходных, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Первая волна атак на жителей деревень произошла в сотне километров от города Сокото в ночь на воскресенье. В результате погибли 25 человек.

"Двадцать пять человек были убиты в четырех деревнях", - заявил представитель полиции штата Сокото Ибрагим Каодзе.

Вооруженные группировки совершили еще одну серию нападений в этом же штате, На этот раз еще 18 человек потеряли жизни. По данным агентства, речь идет о бандах, совершающих налеты на деревни и крадущих скот.

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