Спикер парламента Дании объявила о своей отставке

11 июня 2019 11:07 (UTC+04:00)

Спикер датского парламента Пиа Кьерсгор уходит со своего поста после поражения партии и правоцентристского блока на выборах 5 июня, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"После парламентских выборов несколько человек спросили меня, буду ли я председателем Фолькетинга. Не буду. Власть изменилась", - отметила Кьерсгор.

Политик была переизбрана на последних выборах и продолжит работать в составе парламентской группы Датской народной партии, число мандатов которой уменьшилось с 37 до 16. Отставка Кьерсгор была ожидаема: новым спикером Фолькетинга станет представитель одной из партий, получивших наибольшее число голосов.

На выборах 5 июня левые партии получили 91 мандат, а правоцентристы - 75. Социал-демократическая партия стала крупнейшей в стране с результатом 25,9% голосов. На втором месте - Либеральная партия (Венстре) с 23,4%.

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