Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе 2020 года пройдет в Италии

11 июня 2019 16:59 (UTC+04:00)

Итальянский Тренто примет чемпионат Европы по велоспорту на шоссе с 9 по 13 сентября 2020 года, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сообщается, что на чемпионате Европы будут разыграны 13 комплектов наград в разных возрастных категориях.

"Этот регион особенно ассоциируется с велоспортом, местность идеально подходит для занятий нашим видом спорта во всех дисциплинах и на всех уровнях в уникальной обстановке. Это событие может похвастаться впечатляющими цифрами, так как в нем примут участие 50 стран - участниц UEC, 800 гонщиков и 450 сотрудников", - сказал президент UEC Рокко Каттанео.

Предыдущий чемпионат Европы проводился в Чехии и Великобритании в 2018 году, в Чехии выступали юниоры и спортсмены до 23 лет, а в Великобритании взрослые спортсмены. Молодые велогонщики соревновались с 12 по 15 июля в Брно и Злине, а основная часть турнира прошла с 5 по 12 августа в Глазго. На континентальном первенстве 2018 года единственную золотую медаль в актив российской команды принесла Айгуль Гареева в соревнованиях юниорок.

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