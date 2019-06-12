Пилот разбившегося в США вертолета не имел права летать в плохую погоду

Пилот потерпевшего аварию в Нью-Йорке частного вертолета не имел разрешения на управление им в плохую погоду, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным управления, у пилота Тимоти Маккормака не было необходимого сертификата, который бы позволял ему управлять вертолетом при видимости меньше 4800 метров. В момент крушения в Нью-Йорке шел проливной дождь.

Отмечается, что эксперты продолжают выяснять причины крушения, включая то, мог ли этот вертолет в принципе использоваться для полета.

Ранее сообщалось, что частный вертолет потерпел крушение в центре Нью- Йорка, погиб один человек - пилот вертолета. Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что инцидент произошел с вертолетом марки Agusta A109E.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в свою очередь заявил, что, по предварительным данным, вертолет вынужден был совершить жесткую посадку или упал на крышу офисного здания на Манхэттене. Из здания были эвакуированы сотни людей. Возникший пожар удалось потушить.

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