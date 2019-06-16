Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек

16 июня 2019 01:50 (UTC+04:00)

По меньшей мере девять человек погибли, 25 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек, количество пострадавших составляло 16.

Вслед за первым взрывом произошел взрыв еще одного заминированного автомобиля, в результате которого погиб террорист. Силы безопасности задержали его сообщника.

Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Дамаске прогремел взрыв
Арабские страны 15 июня 20:30
В Могадишо восемь человек погибли в результате взрыва
Другие страны 15 июня 18:06
На юго-востоке Йемена боевики взорвали нефтепровод
Арабские страны 11 июня 21:50
Мужчина взорвал гранату в мэрии армянского города Веди
Армения 10 июня 10:17
В Бразилии 15 человек сильно пострадали в результате взрыва речного судна
Другие страны 8 июня 21:06
В США десять человек ранены в результате взрыва в штате Нью-Мексико
США 6 июня 03:01
Лента новостей
В Эр-Рияде заявили, что готовы ответить на любую угрозу своим жизненным интересам
Арабские страны 02:54
Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр
США 02:28
Великобритания направит в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты своих судов
Европа 02:10
Взрыв газа произошел в жилом доме на западе Мексики
Другие страны 01:40
В России произошло крупное ДТП
Россия 01:22
Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
В мире 00:55
В Турции произошло ДТП: есть погибшие и раненые
Турция 00:38
Беспилотники хуситов атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии
Арабские страны 00:17
В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
США 15 июня 23:58