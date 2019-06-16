В Аргентине наполовину восстановили подачу электричества

Подача электричества после масштабного сбоя в системе электроснабжения в Аргентине восстановлена у половины клиентов по всей стране, заявил президент Аргентины Маурисио Макри, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, в Уругвае энергоснабжение начало восстанавливаться.

"Мы работаем, чтобы электричество было восстановлено у каждого (человека) как можно раньше ... На данный момент у 50% клиентов все работает в штатном режиме. В ближайшее время электричество будет восстановлено у всех пользователей", - написал Макри на своей странице в Twitter.

Кроме того, президент добавил, что отключение электричества было вызвано "сбоем в системе транспортировки", причины которого пока не определены.

"Это беспрецедентный случай, который будет тщательно расследован", - подчеркнул Макри.

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