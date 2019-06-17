В ЮАР 24 человека погибли в ДТП с автобусом

Двадцать четыре человека погибли в результате столкновения маршрутного такси и автобуса в южноафриканской провинции Лимпопо. ДТП произошло в воскресенье вечером, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я могу подтвердить, что число людей, признанных погибшими, составляет 24", - заявила представитель министерства транспорта Аянда-Элли Пэйн.

Все погибшие находились в маршрутном такси, которое было переполнено. По словам Пэйн, в нем находилось на 10 человек больше положенного. Трое пассажиров автобуса получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.