В ЮАР 24 человека погибли в ДТП с автобусом

17 июня 2019 13:25 (UTC+04:00)

Двадцать четыре человека погибли в результате столкновения маршрутного такси и автобуса в южноафриканской провинции Лимпопо. ДТП произошло в воскресенье вечером, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я могу подтвердить, что число людей, признанных погибшими, составляет 24", - заявила представитель министерства транспорта Аянда-Элли Пэйн.

Все погибшие находились в маршрутном такси, которое было переполнено. По словам Пэйн, в нем находилось на 10 человек больше положенного. Трое пассажиров автобуса получили ранения.

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