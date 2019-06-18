Китай готов принять участие в восстановлении Сирии

Китай готов принять участие в послевоенном восстановлении Сирии, заявил во вторник глава МИД САР Валид Муаллем по итогам встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Начиная с 2011 года мы страдаем от терроризма. Инфраструктурному строительству и экономическому развитию Сирии был нанесен огромный ущерб, поэтому международное сообщество несет ответственность за восстановление Сирии. Наши китайские друзья готовы принять участие в восстановлении Сирии", - заявил Муаллем на пресс-конференции.

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