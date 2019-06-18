Facebook объявила о планах выпуска собственной криптовалюты Libra в 2020 году

Американская компания Facebook планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы предполагаем запустить валюту в 2020 году", - отметили в компании. Осуществлять транзакции с использованием Libra можно будет с помощью сервисов Facebook Messenger, WhatsApp, а также разрабатываемого в данный момент специального приложения.

По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон".

Как подчеркивает Facebook, функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой", создаваемой Facebook.

Многие пользователи социальной сети давно ожидают выхода компании на рынок финансовых услуг. В 2014 году Facebook наняла бывшего президента международной платежной системы PayPal Дэвида Маркуса, который возглавил отдел по разработке блокчейн-технологий.

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