МИД Китая пожелал Египту стабильности после смерти бывшего президента

18 июня 2019 14:49 (UTC+04:00)

Власти Китая желают Египту стабильности при любых обстоятельствах и надеются на его успешное развитие. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя скоропостижную смерть бывшего египетского президента Мухаммеда Мурси, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы желаем, чтобы Египет сохранил стабильность при любых обстоятельствах и продолжил развиваться", - отметил он на регулярном брифинге.

Мурси умер в понедельник на заседании суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым.

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