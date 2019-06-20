МИД Китая: визит Си Цзиньпина в КНДР призван начать новую эпоху в двусторонних отношениях

20 июня 2019 11:52 (UTC+04:00)

Одна из ключевых задач государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян - начать новую эпоху в развитии традиционных дружественных отношений Китая и КНДР. Об этом заявил в четверг официальный представитель китайского МИД Лу Кан, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"На текущий момент мне лишь известно, что Си Цзиньпин уже встретился с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Мы ожидаем, что лидеры двух стран подробно обменяются мнениями по целому ряду вопросов, представляющих интерес как для Пекина, так и для Пхеньяна, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - В этом году наши страны отмечают 70-ю годовщину установления двусторонних дипломатических связей, и мы хотели бы воспользоваться этой благоприятной возможностью для того, чтобы начать новую эпоху в развитии наших отношений".

По словам дипломата, в ходе состоявшейся встречи Си Цзиньпина с Ким Чен Ыном с довольно большой степенью вероятности обсуждалась ситуация в КНДР, а также общее положение дел в Китае. Лу Кан подчеркнул, что одной из тем также должна стать обстановка на Корейском полуострове.

Си Цзиньпин в четверг утром прибыл спецрейсом в Пхеньян во главе крупной правительственной делегации, в состав которой входят начальник канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Дин Сюэсян, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, министр иностранных дел КНР Ван И, глава Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн.

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