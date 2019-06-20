Ученые назвали хорошо спланированной миграцией прибытие первых аборигенов в Австралию

20 июня 2019 15:00 (UTC+04:00)

Прибытие первых аборигенов на австралийский континент более 50 тыс. лет тому назад было спланированной миграцией, показало исследование, проведенное палеонтологами из университета Флиндерса в Аделаиде. Как отмечает телеканал SBS, группы далеких предков коренных народов континента хорошо готовились к этим переездам и использовали сложные технологии, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Согласно данным ученых, опубликованным в журналах Scientific Reports и Nature Ecology and Evolution, предки австралийских аборигенов прибыли на континент несколькими большими группами, которые двигались, делая остановки на островах, в сторону Папуа - Новой Гвинеи. "Наши далекие предки, по всей видимости, знали, что для создания жизнеспособного поселения необходимо достаточно большое количество людей, не менее 1 тыс. человек, и то, что им удалось закрепиться здесь, однозначно свидетельствует - это была не случайная миграция, а запланированный и хорошо продуманный проект. Все наши сведения показывают, что предки аборигенов и жителей островов Торресова пролива впервые попали в Австралию в рамках организованной, технологически развитой миграции, эти люди специально приехали сюда, чтобы начать новую жизнь", - указано в заявлении австралийских экспертов.

Как отмечают палеонтологи, прибытие людей к берегам австралийского континента - это самое раннее свидетельство морских путешествий. Исследователям пришлось использовать компьютерное 3D-моделирование для построения множества маршрутов, пройденных первыми поселенцами, а также для оценки их навигационных возможностей, которые крайне необходимы для совершения дальних морских путешествий. "Прибытие и укоренение таких больших групп предполагает плановую и хорошо организованную морскую миграцию, это не случайное прибытие, а масштабный проект", - сказал один из авторов научной работы Кори Брэдшоу, профессор Университета Флиндерса.

Ученые убеждены, что группы мигрантов владели сложными технологиями и знаниями о том, как строить морские суда для дальних и сложных путешествий, а также обладали навыками планирования и развития поселений. "Мы применяли сложное математическое моделирование, рассматривая такие факторы, как уровень рождаемости, продолжительность жизни, выживаемость, климатические условия и ряд других для расчета числа людей, необходимого для выживания населения. В результате мы получили цифру в 1300 человек, и это, должно быть, была единая группа либо несколько меньших, прибывших в одно и то же место в течение непродолжительного периода времени", - пояснил ученый.

Также австралийские исследователи пришли к выводу, что первые аборигены, вероятно, приплыли из Юго-Восточной Азии и добирались они с длительными остановками на островах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Австралии определены новые варианты мутаций генов, влияющих на развитие рака
В мире 18 июня 12:30
Ученые зафиксировали аномально высокую смертность дельфинов
Другие страны 17 июня 11:23
Ученые назвали новую опасность фастфуда
В мире 16 июня 08:33
В Австралии нашли окаменелости гигантского морского трилобита
В мире 14 июня 15:11
Израильские ученые пришли к выводу, что антидепрессанты повышают риск деменции
Израиль 13 июня 15:54
Ученые выяснили, почему жирная пища заставляет нас переедать
В мире 11 июня 17:24
Лента новостей
МЧС Азербайджана приступило к закупке зерна
Экономика 15:18
Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен медали Болгарии «Дружба»
Политика 15:04
Парламент Азербайджана рассмотрит проект о внесении изменений в закон «О госбюджете на 2019 год»
Экономика 15:03
Сахиль Бабаев о финансовых источниках второго соцпакета Президента Азербайджана
Финансы 15:01
Председатель парламента Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Политика 14:43
В Баку прошли конкурс молодых невест и народные гулянья (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 14:43
Сахиль Бабаев: Рост зарплат и пенсий в Азербайджане на инфляцию не повлияет
Финансы 14:32
Председательство в Генассамблее ПА ОЧЭС перешло от Азербайджана к Болгарии
Политика 14:25
Лукойл планирует значительный рост добычи газа в Узбекистане
Энергетика 14:18