Министр обороны Перу умер во время инспекционной поездки

Министр обороны Перу Хосе Уэрта Торрес скончался от сердечного приступа в ходе инспекционной поездки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении ведомства говорится, что 71-летний министр прибыл с визитом в регион Амасонас на севере страны для проверки наблюдательных постов. Во время инспекции он потерял сознание и был доставлен на вертолете в госпиталь.

Несмотря на оказанную экстренную помощь, министр скончался в понедельник в 10.00.

Уэрта Торрес возглавил минобороны в апреле 2018 года в правительстве президента Мартина Вискарры.

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