Аэропорт Сингапура вновь отменил несколько рейсов из-за полетов дронов

25 июня 2019 05:35 (UTC+04:00)

Несколько рейсов были задержаны или отменены в сингапурском аэропорту "Чанги" вечером в понедельник из-за появления поблизости нескольких беспилотников.

Об этом, как передает Trend, сообщает РИА новости со ссылкой на издание Straits Times.

По данным издания, управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) сообщило, что всего из-за плохих погодных условий и появления дронов были задержаны 18 рейсов, еще семь были отменены.

"В качестве меры предосторожности вылеты и прибытия тщательно регулировались в течение непродолжительного периода времени между 20.07 и 21.07", - приводит издание отрывок из заявления CAAS.

Управление проводит расследование инцидента.

На прошлой неделе одну из взлетно-посадочных полос аэропорта "Чанги" уже закрывали на несколько часов в результате появления вблизи воздушной гавани беспилотников. CAAS сообщило, что дроны были замечены в районе аэропорта 18 и 19 июня. Изменения в работе аэропорта затронули около 40 рейсов.

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