В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ

26 июня 2019 05:20 (UTC+04:00)

Национальная полиция Никарагуа сообщила во вторник о задержании сразу четырех иностранцев, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В коммюнике ведомства отмечается, что подозреваемые задержаны в ходе армейской операции в департаменте Ривас, куда они нелегально попали из соседней Коста-Рики.

Полиция сообщила имена и национальную принадлежность задержанных: это египтяне Мохаммед Ибрагим и Махмуд Ейсса, а также иракцы Ахмед Ганим Мохаммед Аль-Джубури и Мустафа Али Мохаммед Яхуб.

Частично эти имена и фамилии (трех из четырех задержанных) совпадают с личностями трех предполагаемых террористов запрещенной в России ИГ, о которых ранее власти США сообщили Мексике. Соответствующее уведомление было передано мексиканской федеральной полиции министерством внутренней безопасности США. Американские власти полагали, что конечной точкой путешествия этих людей могли быть именно США.

После установления личностей и проведения оперативных мероприятий все четверо задержанных были доставлены в главное управление миграции страны для последующей экстрадиции в Коста-Рику, так как именно оттуда они попали в Никарагуа.

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