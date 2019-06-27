Юбилейное заседание российско-американского тихоокеанского партнерства пройдет в США

27 июня 2019 10:30 (UTC+04:00)

Следующее, 25-е, заседание российско-американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) пройдет в США. Об этом сообщил во время выступления на 24-м заседании РАТОП в четверг исполнительный директор РАТОП Дерек Норберг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассматриваем несколько городов для проведения следующего РАТОП. Это будет 25-летие нашего форума, юбилейное заседание. Рассматриваем Сиэтл, где проводилось первое заседание РАТОП, город Портленд, возможно, Сан-Диего, где мы проводили также достаточно успешное заседание", - сказал Норберг.

Позже в беседе с журналистами он отметил, что был удивлен распространяемыми в СМИ слухами о прекращении проведения РАТОП. "Было достаточно тяжело в 2014 году, в 2015 году, и сейчас тяжело. Но на фоне наших сложных отношений, тенденций, которые не очень радуют, РАТОП начинает набирать силу", - сказал Норберг.

26 и 27 июня в Хабаровске проходило 24-е ежегодное заседание РАТОП. Делегации России и США в течение двух дней обсуждали вопросы взаимодействия в сфере энергетики, туризма, торговли, науки и образования между регионами Дальнего Востока РФ и западного побережья США.

Российско-американское тихоокеанское партнерство (РАТОП) - это двусторонний форум между частным и государственным секторами по установлению сотрудничества и преодолению препятствий на пути делового и коммерческого развития между востоком России и Соединенными Штатами, по расширению возможностей между востоком России и западом США посредством партнерской деятельности волонтеров - энтузиастов РАТОП, представителей частного и государственного секторов, путем поддержки и сотрудничества в развитии инициатив РАТОП.

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