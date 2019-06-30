Более 200 человек умерли от гриппа в Австралии с начала года

Количество умерших от гриппа в Австралии за этот год превысило 200 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

Согласно информации шести австралийских штатов, жертвами болезни стали 228 человек, и более ста тысяч заразились. В прошлом году зафиксировано около 59 тысяч случаев гриппа.

Глава совета астралийской медицинской ассоциации общей практики Ричард Кидд спрогнозировал, что пик заболеваемости придется на июль-сентябрь. В комментарии агентству Associated Press он назвал этот год одним из худших.

Вспышка гриппа произошла несмотря на то, что более 11 миллионов человек прогли вакцинацию по государственной программе. Среди них один 43-летний мужчина умер от гриппа спустя неделю после диагностирования.

В этом году эпидемический порог по гриппу и ОРВИ был превышен в 48 регионах России, что составляет более половины. Однако в России пик заражаемости пройден.

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