Премьер Нидерландов обсудил с Путиным крушение MH17 на саммите в Осаке

3 июля 2019 12:22 (UTC+04:00)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я разговаривал с президентом Путиным об MH17, - отметил в воскресенье глава голландского правительства в интервью телеканалу. - Это по-прежнему открытая рана для Нидерландов и многих других стран мира. Поэтому если у меня появляется шанс обсудить это с российским президентом, я это делаю".

При этом он отказался говорить, что именно обсуждалось. "Эти обсуждения должны быть конфиденциальными, в том числе и из-за чувствительности вопроса. Однако очень важно использовать любую возможность обсуждать с российским руководством тему MH17", - сказал Рютте.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

На пресс-конференции 19 мая ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

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