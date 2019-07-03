Еропейская Комиссия не стала вводить санкционную процедуру в связи с чрезмерным госдолгом Италии

Еврокомиссия приняла решение на запускать процедуру устранения нарушений в связи с чрезмерным госдолгом Италии, выдвинув Риму набор макроэкономических условий для исправления ситуации. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси в среду на брифинге в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул, что "окончательное решение по санкционной процедуре Еврокомиссия примет на основании дальнейшего диалога с Римом".

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