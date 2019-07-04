В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек

Не менее 26 человек стали жертвами кораблекрушения у берегов Гондураса, сообщает в среду местный канал Televicentro со ссылкой на вооруженные силы страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, спасти удалось еще 47 человек с борта затонувшего рыболовецкого судна "Капитан Уолли". Оно ловило лангустов у берегов департамента Грасиас-а-Диос.

Причиной трагедии могли стать сильный ветер и высокие волны в районе крушения.

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