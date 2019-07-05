Джонсон отверг утверждения, что Мэй пыталась ограничить ему доступ к секретной информации

Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон отверг утверждения, что нынешняя глава правительства Тереза Мэй пыталась скрыть от него секретную информацию, когда он находился в должности министра иностранных дел. Об этом сам Джонсон заявил в пятницу на встрече с однопартийцами в Дарлингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это неправда, и я не комментирую вопросы, связанные с разведывательной деятельностью", - сказал он.

Вещательная корпорация Би-би-си в пятницу сообщила, что администрация британского премьера пыталась утаить секретную информацию от Джонсона, когда он в июле 2016 года стал министром иностранных дел (в июле 2018 года ушел в отставку). По ее данным, его назначение на один из ключевых постов в кабинете министров вызвало обеспокоенность у британских спецслужб.

7 июня Тереза Мэй официально известила Комитет 1922 Консервативной партии об уходе с поста лидера тори, что дало правящей политической силе формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. В финальный этап выборов лидера консерваторов вышли Джонсон и глава британского МИД Джереми Хант. Имя нового лидера тори станет известно 23 июля, и уже на следующий день он должен будет вступить в должность премьер-министра.

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