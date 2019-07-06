В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома

6 июля 2019 02:15 (UTC+04:00)

Как минимум три человека стали жертвами обрушения трехэтажного жилого здания в колумбийском городе Медельин, сообщает административный департамент по управлению рисками стихийных бедствий города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Три человека спасены, трое погибших. Продолжаются работы по разбору обломков", - говорится в заявлении управления.

Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии.

Трагедия произошла в районе Сантандер в ночь на пятницу. Причины обрушения пока не установлены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Колумбии автомобиль наехал на толпу людей
В мире 2 июля 08:12
Сборная Чили обыграла команду Колумбии и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу
Спорт 29 июня 07:25
При атаках на военную базу в Колумбии ранили пять солдат
Другие страны 27 июня 05:59
Колумбия впервые за семь лет переломила тенденцию роста посадок коки
Другие страны 27 июня 00:10
Не менее 12 человек погибли в результате взрывов на границе Колумбии и Венесуэлы
Другие страны 18 июня 23:20
Сборная Колумбии обыграла команду Аргентины в матче Кубка Америки по футболу
Спорт 16 июня 04:23
Лента новостей
Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов,
В мире 02:37
В ДТП в Турции пострадали свыше 10 человек
Турция 02:01
В США человек погиб от удара молнии во время празднования Дня независимости
США 01:37
В Турции из-за наводнения затоплено множество домов
Турция 01:16
ФК "Атлетико" потребовал Гризманна присоединиться к команде на предсезонных сборах
Спорт 00:41
В Афганистане более 20 человек пострадали в результате взрыва в мечети
Другие страны 00:17
США запросили экстренную встречу совета управляющих МАГАТЭ по Ирану
США 5 июля 23:46
В Сирии боевики обстреляли населенные пункты в Хаме и Латакии
Арабские страны 5 июля 23:26
Макрон: Франция готовит к саммиту "семерки" в Биаррице пакет мер по содействию женщинам
Европа 5 июля 23:12