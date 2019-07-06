В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома

Как минимум три человека стали жертвами обрушения трехэтажного жилого здания в колумбийском городе Медельин, сообщает административный департамент по управлению рисками стихийных бедствий города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Три человека спасены, трое погибших. Продолжаются работы по разбору обломков", - говорится в заявлении управления.

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Трагедия произошла в районе Сантандер в ночь на пятницу. Причины обрушения пока не установлены.

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