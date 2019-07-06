Индонезия обязала иностранные компании вывезти 49 контейнеров с токсичными отходами

Власти Индонезии обязали иностранные компании-импортеры в течение 90 дней вывести из страны 49 контейнеров с отходами, в которых были обнаружены токсичные вещества. Об этом сообщает в субботу газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление таможенной службы провинции Архипелаг Риау, в порт которой были доставлены грузы из Австралии, США, Германии, Франции и ряда других европейских государств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Таможенные органы совместно с министерством охраны окружающей среды и лесного хозяйства направили четырем компаниям письмо с требованием вернуть в порты отправления контейнеры", - рассказал представитель службы Сусилио Брата. По его словам, "период будет рассчитываться с момента прибытия груза в порт Индонезии - 13 июня". "В случае невыполнения данного требования, власти республики аннулируют лицензии компаний на ведение внешнеэкономической деятельности", - отметил чиновник.

Всего в Индонезию прибыли 69 контейнеров. Согласно сопровождающим документам, в них находились пластиковые отходы, которые должны были быть переработаны в стране, а затем полученная продукция должна была пойти на экспорт. Вместе с тем проведенная специалистами министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства экспертиза показала, что содержимое по крайней мере 49 контейнеров отличается от заявленного. Находящиеся там вещества не могут быть переработаны, поскольку являются опасными токсичными отходами.

Месяц назад власти также не допустили в страну пять контейнеров из США. Ранее аналогичные меры приняли власти Малайзии, которые в ближайшее время вернут 60 контейнеров с 3 тыс. тонн мусора 14 странам, включая Австралию, Канаду и США. Кроме того, недавно разгорелся дипломатический конфликт между Филиппинами и Канадой. После того, как Оттава в установленный срок не вывезла с филиппинской территории 69 контейнеров неперерабатываемых отходов, ввезенных частной компанией в 2013 году под видом перерабатываемых, Манила отозвала посла и консулов из Канады.

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