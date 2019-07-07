"Талибан" взял на себя ответственность за теракт в Афганистане

7 июля 2019 11:45 (UTC+04:00)

Афганское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв, совершенный в городе Газни, - административном центре одноименной провинции на востоке Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя движения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Автомобиль взорвался у здания подразделения афганского Национального директората безопасности, в результате чего 12 человек погибли, еще 43 получили ранения.

Как информировало агентство Pajhwok, среди погибших восемь сотрудников сил безопасности и четверо мирных жителей, в то время как большинство пострадавших - школьники. Информации о состоянии их здоровья не поступало, они были доставлены в больницы.

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