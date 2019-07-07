У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

7 июля 2019 20:00 (UTC+04:00)

У берегов Индонезии произошло семибалльное землетрясение, сообщило Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 36 километров.

Геологическая служба США отметила, что магнитуда землетрясения составила 6,9.

Землетрясение произошло в 15:08 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 129 километрах к юго-западу от города Тернате.

Служба не стала объявлять угрозу цунами.

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