Швейцарские ученые предложили способ для защиты климата Земли

Специалисты федерального технического университета Цюриха (ETH Zurich) предложили бороться с изменением климата Земли при помощи создания новых гигантских лесных массивов, и ключевую роль в этом они отводят России, передает Trend со ссылкой на ТАСС .

Ученые подсчитали, что если высадить деревья в разных районах планеты на общей площади 0,9 млрд гектаров, это позволит очистить атмосферу от значительной части вызывающего парниковый эффект углекислого газа, попавшего туда вследствие хозяйственной деятельности человека. Результаты исследования опубликованы в американском научном журнале Science.

Как сообщил ETH Zurich на своем сайте, ученые "впервые продемонстрировали, где в мире могли бы расти новые деревья и сколько углерода они способны хранить". Ведущий автор исследования Жан-Франсуа Бастэн в этой связи пояснил, что "города и сельскохозяйственные угодья были исключены из числа потенциальных районов восстановления лесов, поскольку они нужны для жизни людей".

Эксперты подсчитали, что при нынешних климатических условиях лес на Земле может произрастать на 4,4 млрд гектаров. Это на 1,8 млрд больше, чем площадь лесов сейчас (2,6 млрд га). Ученые установили, что на планете имеются территории площадью 0,9 млрд гектаров, которые в случае высадки на них леса, не будут затронуты хозяйственной деятельностью человека и смогут таким образом выполнить роль "хранилища" углерода, извлеченного из атмосферы. Это примерно равно размеру территории США. Когда новые леса достигнут "зрелого" возраста, они смогут аккумулировать в себе 205 млрд тонн углерода - то есть более чем две трети от 300 млрд тонн углерода, которые оказались в атмосфере в результате деятельности людей в индустриальную эпоху.

Ученые пришли к выводу, что лучше всего для масштабной высадки лесов подходит Россия, где они обнаружили потенциально подходящие для этого территории площадью 151 млн гектаров. На втором месте - США (103 млн). Далее следуют Канада (78,4 млн), Австралия (58 млн), Бразилия (49,7 млн) и Китай (40,2 млн).

Сибирские леса не заменят тропические

Исследование показало ошибочность бытующих в научной среде предположений, согласно которым повышение температуры на планете само собой приведет к расширению площади лесов. Увеличения покрытых деревьями и кустарником территорий, отмечают эксперты, можно ожидать в Сибири, однако плотность лесов там ниже, чем в тропиках, поэтому уменьшение в результате потепления климата площади тропических лесных массивов не будет компенсировано аналогичным увеличением площади сибирских лесов.

"Всем известно, что восстановление лесов способно сыграть свою роль в решении проблемы изменения климата, однако до сих пор мы не знали, насколько масштабным должно быть воздействие. Наше исследование ясно показало, что восстановление лесов - это наилучшее из имеющихся на сегодня решений проблемы изменения климата", - заявил один из авторов научной работы, профессор Томас Кроутер, возглавляющий в ETH Zurich лабораторию, под эгидой которой проводились изыскания. "Нужно действовать быстро, поскольку новым лесам потребуются десятилетия, чтобы вырасти и обрести потенциал для складирования природного углерода", - констатировал ученый.

В научном сообществе исследование ETH Zurich вызвало неоднозначную реакцию. Швейцарская вещательная компания RTS приводит мнение профессора Оксфордского университета Майлза Аллена, заявившего, что "героическое восстановление лесов может оказаться полезным", однако "нужно прекратить утверждать, что существует природное решение проблемы использования ископаемого топлива". В свою очередь, профессор Университетского колледжа Лондона Саймон Льюис подчеркнул, что "единственный способ стабилизировать климат - это свести к нулю выбросы парниковых газов".

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