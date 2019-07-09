В Мехико сообщили о новых мерах США против поставок мексиканской стали

9 июля 2019 07:04 (UTC+04:00)

Министерство экономики Мексики сообщило вечером в понедельник о новых мерах, принятых США против поставок мексиканской стали, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно коммюнике ведомства, речь идет о введении предварительной антисубсидиционной пошлины на поставки продукции из стали. "Это значит, что с этой даты (8 июля - ред.) экспортные поставки вовлеченных в это мексиканских предприятий будут являться объектом уплаты антисубсидиционных пошлин при их вхождении на американский рынок", - говорится в сообщении минэкономики Мексики.

Данные меры стали результатом расследования, начатого США 4 января 2019 года против Мексики, Китая и Канады по просьбе Американского Института стальных конструкций из Чикаго, уточняет ведомство.

При этом минэкономики Мексики особо подчеркивает, что данные меры не связаны с пошлинами, введенными ранее на поставки стали и алюминия, из-под действия которых Мексика и Канада были выведены в мае 2019 года после длительных переговоров. Также эти шаги не имеют отношения к намерению президента США Дональда Трампа ввести пошлины на все мексиканские товары.

Ранее Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе против нелегальной миграции из стран Центральной Америки. Минобороны Мексики сообщило о развертывании по всей стране более 21 тысячи человек для противодействия нелегальной миграции в сторону США.

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