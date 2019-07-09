Вход в ереванскую мэрию забросали пакетами с мусором

Вчера, напротив здания мэрии Еревана с самого утра прошла акция против антисанитарной ситуации в городе и бездействия столичной администрации, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции забросали вход в ереванскую мэрию пакетами с мусором. Среди участников и организаторов акции есть задержанные. Отмечается, что санитарная ситуация в городе за последние месяцы резко ухудшилась, компания "Санитек" не успевает справляться со своими обязанностями по уборке мусора, в результате чего мусор накапливается на улицах и не убирается в течение нескольких дней.

Мэрия Еревана не раз штрафовала компанию, однако "Санитек" считает, что в сложившейся ситуации виновата не только она, поскольку дорогостоящие машины компании быстро вышли из строя из-за некачественного бензина и плохих дорог в стране. В связи с этим, компания "Санитек" на днях сама подала в суд на мэрию Еревана.

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